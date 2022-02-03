В Брянской области продолжается сбор заявок на догазификацию

В Брянской области продолжается прием заявок на догазификацию. Подать заявку можно через портал Единого оператора газификации (https://connectgas.ru/), сервис Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/), через «Личный кабинет» на сайте «Газпром газораспределение Брянск» (https://www.gro32.ru/personal/auth.php) или по ссылке на сайте департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области.

Также прием заявок осуществляется в 29 клиентских центрах «Газпром газораспределение Брянск», во всех администрациях муниципальных образований (включая сельские администрации), и в 33 многофункциональных центрах (МФЦ).

По всем вопросам, связанным с догазификацией, можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-101-73-04

Справка

Догазификация предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированном населенном пункте. За собственные средства заявитель приобретает газоиспользующее оборудование, а также выполняет необходимые работы в границах участка.

К заявке необходимо приложить ситуационный план, документы о праве собственности на объект капитального строительства и земельный участок, предоставить информацию о СНИЛС и ИНН, предъявить документ, удостоверяющий личность или заполнить его данные при дистанционной подаче заявки.