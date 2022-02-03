В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1537 человек. Сумели побороть инфекцию 237 пациентов. При этом госпитализировали 114 человек, сообщают 3 февраля в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа от коронавируса скончались шесть Брянцев. Всего жертвами опасной болезни стал 3281 пациент. Медики провели 8564исследованиия на ковид-19.

Всего с начала пандемии в области коронавирус диагностировали у 108265 человек. Среди них 125 иногородних пациентов. Выздоровели – 97871 брянец. Общее число ПЦР-тестов составило 1402578.

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