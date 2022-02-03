Смоленский филиал ФГБУ "Брянская МВЛ" выявил трипс в импортных цветах

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

2 февраля 2022 года в лаборатории Смоленского филиала ФГБУ «Брянская МВЛ» по результатам энтомологической экспертизы в партии свежесрезанных лилий, происхождение Нидерланды предназначенных на экспорт в Республику Беларусь, был обнаружен карантинный объект — калифорнийский (западный цветочный) трипс (Frankliniella occidentalis (Pergande)).

Лабораторные исследования проводились в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Для справки:

калифорнийский (западный цветочный) трипс (Frankliniella occidentalis (Pergande) — это опасный вредитель цветочных и овощных культур. Он практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные культуры, а также является переносчиком множества опасных заболеваний растений. Вредитель питается, прокалывая эпидермис листа и высасывая сок из клеток паренхимы. В местах уколов впоследствии образуются высыхающие участки ткани. После наносимых повреждений трипсами происходит утеря товарных свойств декоративных и овощных растений. Избавиться от трипсов достаточно сложно, т.к. они быстро размножаются и хорошо прячутся. Массовое поражение влияет на снижение урожая, а в некоторых случаях приводит к гибели растений.