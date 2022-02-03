Брянец в пьяной ссоре насмерть забил приятеля. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 26 июля прошлого года в квартире дома по улице Почтовой в Бежицком районе пьяный 33-летний мужчина во время конфликта не меньше 52 раз ударил своего 35-летнего знакомого. Он бил потерпевшего руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. От нанесенных ударов тот умер на месте.

- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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