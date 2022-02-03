В Суземском районе в ДТП с поездом погиб бывший учитель школы №1 Севска Александр Королев.Он преподавал физкультуру, а в 2021 году ушел работать в Мираторг. Вместе с ним в салоне ехал его племянник Алексей. Об этом сообщают в соцсетях.

За жизнь 23-летнего парня, который работал в администрации, сейчас борются врачи. По словам знакомых, они возвращались из МРЭО. Племянник как раз получил водительские права.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливают. По факту случившегося проводят проверку.

Напомним, ДТП произошло в среду, 2 февраля, в Суземском районе на железнодорожном переезде. Автомобиль «Хонда», не смотря на сигнал о приближающемся поезде, выехал на пути и угодил под грузовой состав.

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