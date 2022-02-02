Под белым-белым покрывалом февраля

Фото: АО "Чистая планета".

Оказались контейнерные площадки в брянском регионе. Публикуем фотографии, которые сделали водители мусоровозов.

Снегопад, который на Брянщине продолжался не один день, закрыл доступ к местам сбора отходов. Водители мусоровозов жалуются на нечищеные дороги и присылают региональному оператору, который контролирует работу транспортных компаний-перевозчиков, фотографии занесенных снегом контейнерных площадок и подъездов к ним.

- Из-за «снежной блокады» у компаний-перевозчиков отходов изменился график вывоза. Информацию о том, что мусоровозы, которые вышли в рейсы, проваливаются в снег и буксуют, диспетчеры регионального оператора получают ежедневно. Дороги ко многим поселениям и местам сбора ТКО даже в секторах жилой застройки областного центра до сих пор не расчищены. Перевозчики отходов жалуются, что из-за не подготовленного дорожного покрытия не могут подъехать к контейнерным площадкам. Контейнеры на некоторых площадках полностью заметены снегом, их вручную уже не выкатить - необходимо, чтобы дворники почистили покрытие площадки и территорию вокруг. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области направил в районные администрации и управляющие компании письма с просьбой обратить внимание на подъездные пути к местам сбора отходов, а также уборку дворовых территорий, - рассказала о ситуации заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Долгополова.

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает контролировать работу транспортных компаний, осуществляющих вывоз отходов на территории Брянской области, и приносит свои извинения за возможное смещение графика вывоза из-за неблагоприятных погодных условий и заснеженных подъездных путей.