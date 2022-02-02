В Брянской области в 2021 году раскрываемость разбоев составила 86,5%. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В общественных местах правонарушители совершили 17 разбоев, на улице – 10. в основном разбоями занимались, те. Кто не имел постоянного источника дохода- 31 случай. А также те. Кто раньше совершал преступления – 28 случаев. Среди ранее судимых выявил 23 случая разбоев, а среди пьяных – 18.

В области зарегистрировали 30 разбоев . Их совершили в 14 районах . Больше всего – в Брянске – 40% .

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