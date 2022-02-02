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Общество2 февраля 2022 14:34

В Брянскую область завезли 4 500 доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

Препарат развезут по всем пунктам вакцинации
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянскую область завезли 4 500 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 2 февраля сообщают в региональном оперативном штабе.

Препарат направят во все пункты вакцинации области и развезут по медицинским учреждениям согласно заявкам.

- Бесплатная вакцинация в ежедневном режиме осуществляется в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, - напоминают в оперативном штабе.

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