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Общество2 февраля 2022 13:32

Брянская область получит для борьбы с «омикроном» 49 миллионов рублей

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянская область получит 49,4 миллиона рублей на поддержку системы здравоохранения. В первую очередь деньги направят на оказание первичной медицинской помощи в поликлиниках Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Такое решение в российском правительстве приняли из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Распоряжение 28 января подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

С начала этой недели на Брянщине зафиксировали больше двух тысяч новых случаев опасной инфекции, больше 170 человек госпитализированы. Нагрузка на поликлиники увеличилась в три раза

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