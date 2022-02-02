Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянские школьники попросили водителей сбавить скорость. В городе прошла акция. Дети на одной из улиц образовали живую инсталляцию рядом с нерегулируемым переходом. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

А чтобы привлечь внимание автомобилистов участники акции взяли в руки тематические плакаты, баннеры и знаки ограеничения «40».

- Основная цель акции – это привлечение внимания водителей к важности соблюдения скоростного режима. – говорят в Госавтоинспекции. - Ведь чем быстрее едет автомобиль, тем выше вероятность попадания в ДТП и тем сложнее водителю в случае аварийной ситуации вовремя среагировать и остановить автомобиль.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»