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Общество2 февраля 2022 13:17

Брянские школьники попросили водителей сбавить скорость

В городе прошла специальная акция
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянские школьники попросили водителей сбавить скорость. В городе прошла акция. Дети на одной из улиц образовали живую инсталляцию рядом с нерегулируемым переходом. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

А чтобы привлечь внимание автомобилистов участники акции взяли в руки тематические плакаты, баннеры и знаки ограеничения «40».

- Основная цель акции – это привлечение внимания водителей к важности соблюдения скоростного режима. – говорят в Госавтоинспекции. - Ведь чем быстрее едет автомобиль, тем выше вероятность попадания в ДТП и тем сложнее водителю в случае аварийной ситуации вовремя среагировать и остановить автомобиль.

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