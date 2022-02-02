В Брянской области учреждения дополнительного образования перешли на режим онлайн

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области на дистанционное обучение перешли школы искусств и детские юношеские спортивные школы. Сейчас в таком режиме учатся уже 77 тысяч ребят, сообщает ГТРК «Брянск».

Причина – ухудшение эпидемиологической ситуации.

Часть уроков учащиеся получают в форме текстовых документов. Практические занятия для них проводят в режиме онлайн. Возвращение к привычному режиму обучения станет возможным при уменьшении заболеваемости коронавирусом в регионе.

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