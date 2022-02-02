Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 56-летнюю Ольгу Молчанову (Шмаеву). Женщина пропала в Брянске 1 февраля 2022 года. Она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в красную длинную куртку, черные штаны, черные полуботинки и темно-серую шапку.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Она может находиться и в вашем районе.

Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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