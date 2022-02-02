ВТБ и ВЭБ.РФ предоставят проектное финансирование на разработку Черногорского месторождения в Красноярском крае

Фото: ВТБ.

ВТБ, ВЭБ.РФ и ООО «Черногорская ГРК» подписали договор синдицированного кредитования для реализации проекта строительства первой очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения, расположенного в Красноярском крае.

Общий бюджет проекта составляет около 240 млрд рублей, сумма финансирования со стороны ВЭБ.РФ и ВТБ - до 180 млрд рублей. Сделка организована с использованием механизма Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ. Первые средства в рамках кредита будут предоставлены уже в феврале 2022 года.

На всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки Банка России, также в рамках сделки ВЭБ.РФ предоставит транш, который может быть направлен на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта и частично на покрытие возможного увеличения бюджета проекта в ходе его реализации.

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев:

«Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку инвестиционных проектов, имеющих большое социально-экономическое значение для развития регионов. Строительство горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения будет играть важную роль для дальнейшего развития Арктической зоны Российской Федерации. Подписание документов по долгосрочному финансированию подтверждает лидирующую экспертизу банка ВТБ в области реализации масштабных сделок проектного финансирования».

Заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Юрий Корсун:

«Фабрика - уникальный способ хеджирования процентных рисков заемщиков и кредиторов, в котором размер субсидии определяется в зависимости от изменения ключевой ставки. После повышения ключевой ставки до 8,5 процентов на получение госсубсидии в 2022 году претендуют уже все финансируемые «фабричные» проекты, в том числе проект «Русской платины». Принимая во внимание количество реализуемых и перспективных проектов, можно говорить, что инструмент Фабрики очень хорошо зарекомендовал себя. Мы видим крайнюю востребованность инструмента в поддержке реализации инвестиционных проектов - ряд инициаторов обратились в ВЭБ.РФ повторно с просьбой реализовать новые проекты с использованием Фабрики проектного финансирования».

Генеральный директор «Русской Платины» Евгений Воробейчик:

«Разработка Черногорского месторождения положит начало созданию второго по величине производителя палладия и платины в России. Следующий этап реализации проекта предполагает обустройство южной части месторождения Норильск-1 и строительство на его базе обогатительного комплекса. Мы с удовлетворением отмечаем эффективное взаимодействие с нашими финансовыми партнерами – ВЭБ.РФ и ВТБ в продвижении этого масштабного проекта, нацеленного на поддержку социально-экономического развития Красноярского края, наращивание потенциала отечественной горнорудной отрасли, консолидацию ее стратегических позиций на мировом рынке металлов платиновой группы».

ООО «Черногорская ГРК» входит в группу «Русская Платина». Принятые к отработке запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды с содержанием металлов 4Е (палладий, платина, родий, золото). Проектная производственная мощность первой очереди Черногорского ГОКа 7 млн т руды в год, его конечная продукция – медный и никелевый концентрат с высоким содержанием палладия и платины. При реализации проекта будут использованы лучшие стандарты горно-металлургической индустрии.

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