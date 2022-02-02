В Брянской области в 2022 году отремонтируют дорогу в Климовском районе

В Климовском районе в 2022 году начнут капитальный ремонт дороги Климово - Чуровичи - граница государства Украина. Работы проведут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог.

По различным проектам также в надлежащий вид приведут автодорогу Климово – Стародуб, Климово – Плавна, участок по улице Маяковского, улицу Молодежная в селе Сачковчичи. Часть дорог планируют отремонтировать методом карт.

Всего в этом году отремонтируют по национальному проекту 69,8 километра дорог и семь мостов. На это направят больше 2,4 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней.

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