В Брянской области на обработку и расчистку дорог вышли 213 машин

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области на обработку и расчистку дорог вышли 213 спецмашин снегоочистительной и пескораспределительной техники. От снега очистили 3 138 километров трасс и 3 385 километров обочин. Очистку и обработку автодорог продолжают и сейчас. Ее ведут несколькими циклами. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

За прошедшие 24 часа на дороги регионального и межмуниципальнеого значения высыпали больше 2,5 тысячи тонн песко-соляной смеси. Дорожники обработали 2,1 тысячи километров дорог.

Вся техника оснащена системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС. ДТП по вине дорожных служб не произошло.

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