В Новозыбковском районе 33-летнего мужчину осудят за взятку полицейскому

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Новозыбковском районе 33-летний мужчина попытался дать взятку сотруднику дорожно-патрульной службы. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Для этого днем 13 декабря 2021 года он пришел в ОГИБДД МО МВД России «Новозыбковский», где передал командиру отделения взятку 50 тысяч рублей. Он это сделал для того, чтобы не направили в суд материал об административном правонарушении, связанного с лишением обвиняемого права управления транспортным средством.

Однако полицейский не взял деньги и доложил об этом в дежурную часть территориального отдела полиции.

- Сейчас предварительное следствие завершили, - говорят в Следственном комитете. - Материалы уголовного дела с обвинительным заключением передали прокурору для решения вопроса о его утверждении и направлении в суд.

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