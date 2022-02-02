В брянском Сураже в пьяной ссоре мужчина ранил ножом неизвестного

В брянском Сураже в пьяной ссоре 29-лентий мужчина ранил ножом неизвестного у кафе. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Инцидент произошел на улице Ленина. К месту происшествия прибыли Росгвардейцы. Правоохранители установили, что потерпевшему с ножевым ранением вызвали скорую помощь, а злоумышленник скрылся.

Через некоторое время его задержали и выяснили, что конфликт вспыхнул во время распития спиртного. Подозреваемого передали полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводят проверку.

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