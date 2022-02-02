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Общество2 февраля 2022 8:31

В Брянской области из-за коронавируса на карантин закрыли 110 классов

Инфекцию диагностировали у учеников в 53 школах
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: ГТРК "Брянск".

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области из-за коронавируса на карантин закрыли 110 классов в 53 школах, 19 групп в шести техникумах и один детский сад. Об этом 2 февраля сообщает ГТРК «Брянск».

Для того, чтобы отправить полностью класс на карантин достаточно, чтобы коронавирус подтвердили хотя бы у одного ученика.

Напомним, с 31 января в регионе для подростков ввели ограничения. Теперь для них под запретом посещение бассейнов, выставок и фитнес-клубов.

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