Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области из-за коронавируса на карантин закрыли 110 классов в 53 школах, 19 групп в шести техникумах и один детский сад. Об этом 2 февраля сообщает ГТРК «Брянск».

Для того, чтобы отправить полностью класс на карантин достаточно, чтобы коронавирус подтвердили хотя бы у одного ученика.

Напомним, с 31 января в регионе для подростков ввели ограничения. Теперь для них под запретом посещение бассейнов, выставок и фитнес-клубов.

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