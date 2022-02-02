Фото: АО "Клинцовский автокрановый завод".
АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:
1. Газорезчик на плазменной резке з/плата до 46000 руб. Ученик газорезчика
2. Токарь з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
3. Сверловщик з/плата до 64000 руб. Ученик сверловщика
4. Фрезеровщик з/плата до 73000 руб. Ученик фрезеровщика
5. Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата до 73000 руб.
6. Электрогазосварщик з/плата от 22000 руб.
7. Грузчик-стропальщик з/плата 26000 руб.
8. Мастер производственного участка з/плата 40000 руб.
9. Слесарь механосборочных работ з/плата от 67000 руб.
10. Слесарь-инструментальщик з/плата 32000 руб.
11. Слесарь-электромонтажник з/плата до 63000 руб.
12. Слесарь электромонтажных и гидравлических работ з/плата до 40000 руб.
13. Инженер – наладчик з/плата от 33000 руб. Требование: опыт работы с бортовой электросхемой автомобилей.
14. Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.
15. Главный технолог з/плата от 65000 до 85000 руб. Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
16. Распределитель работ з/плата 16000 руб.
17. Кладовщик на участок покраски з/плата от 25000 до 30000 руб.
Гарантируется:
Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;
Ежедневно ждем Вас для устройства на работу
с 8-00 до 11-30
Обращаться в отдел кадров:
ул. Дзержинского, 10, тел. 8(48336)4-45-87.
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