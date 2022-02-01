В Красногорском районе мужчина сбыл 100 грамм пороха

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Красногорском районе полицейские задержали 52-летнего мужчину, который сбыл 100 грамм пороха. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ», - говорят правоохранители.

Кстати, в Стародубском районе в доме 38-летнего местного жителя нашли и изъяли 10 патронов времен ВОВ.

За двое суток проведения в регионе оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» полицейские выявили 37 правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия. Завели 19 уголовных дел, по 11 фактам назначили проведение соответствующих исследований. Зафиксировали семь фактов добровольной сдачи оружия. Из незаконного оборота изъяли 29 единиц оружия, не состоящего на учете в органах внутренних дел, а также больше 60 боеприпасов различного калибра.

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