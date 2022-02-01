В брянском Новозыбкове вышел из строя томограф

В брянском Новозыбкове в больнице сломался томограф. С 1 февраля перестали направлять пациентов на обследование. Об этом сообщает газета «Маяк32».

- Томограф находится на гарантийном обслуживании, - сказал главный врач НЦРБ Сергей Бурый, - 7 февраля приедет специалист фирмы-производителя. Дистанционно инженер определил поломку и через неделю заменит вышедшую из строя деталь.

Сломавшийся томограф не использовали для выявления коронавируса. Пациентов с подозрение на ковид-19 направляли на обследование в Унечу.

Томограф купили за 40 миллионов рублей. Прошлый аппарат сломался в начале 2021 года. Новый томограф работает с осени. Его установили в «чистой зоне».

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