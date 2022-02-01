ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента

Фото: ВТБ.

«Функция финансового помощника ВТБ появилась в Алисе в сентябре прошлого года, а теперь получила уникальный голос. Это первый пример подобной коллаборации на российском рынке, и мы рады реализовать его совместно с партнерами из Яндекса, подтверждая статус одного из ведущих digital-игроков в банковской отрасли. Ежемесячно Алису используют более 45 млн человек, теперь они смогут общаться с виртуальным помощником ВТБ, у которого будет свой индивидуальный образ. Мы хотим, чтобы голосовой ассистент ВТБ стал узнаваемым и незаменимым помощником в финансовой сфере. В дальнейшем планируем использовать новый голос в мобильном приложении ВТБ Онлайн, а также интегрировать его и в другие цифровые платформы», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«Кейс ВТБ с интеграцией уникального голоса в навык Алисы — хороший пример укрепления цифровых коммуникаций с клиентами с помощью речевых технологий. Yandex SpeechKit Brand Voice позволяет компаниям находить новые сценарии взаимодействия с пользователями, решать не только технологические, но и маркетинговые задачи бизнеса», — комментирует руководитель платформы Yandex.Cloud Алексей Башкеев.

Голосовой ассистент ВТБ появился в приложении ВТБ Онлайн в феврале 2021 года. За год работы виртуального помощника процент автоматизации достиг 53% — то есть более половины запросов клиентов голосовой ассистент обрабатывает самостоятельно, без привлечения оператора. Сервисом воспользовались более 400 тыс. клиентов, а общая сумма совершенных с его помощью платежей и переводов превысила 40 млн рублей.

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