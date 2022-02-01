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Общество1 февраля 2022 10:41

Брянцы просят почистить лестницу в 10-м микрорайоне

По ней горожане спускаются на улицу Флотскую
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

Брянцы в Бежицком районе просят почистить лестницу в 10-м микрорайоне. Фотографии опасного объекта опубликовали 1 февраля в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

- УК и дорожная служба о таком месте просто не помнит! - пишут горожане. – Может, после публикации в соцсетях лестницу хотя бы почистят.

По этой лестнице жители 10-микрорайона ежедневно спускаются на улицу Флотскую. В Их числе дети, старики, беременные женщины.

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