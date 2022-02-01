В Брянске с крыш трех домов прокуратура заставила убрать сосульки

В Брянске прокуратура заставила управляющую компанию убрать сосульки с крыши многоквартирного дома №23 по улице Горького. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Установили, что на крыше многоквартирного дома №23 имеются наледи (ледяные сосульки), в том числе со стороны пешеходной дорожки по улице Горького, а также со стороны дворовой территории, что свидетельствует о ненадлежащем содержании указанного дома со стороны ответственных лиц управляющей организации, - говорят в прокуратуре. - Аналогичные нарушения также выявили при содержании домов 38 и 42 по улице Октябрьской.

Прокуратура внесла представления руководителям трех управляющих компаний. На них завели административные дела. Сейчас наледь с крыш домов убрали.

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