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Общество1 февраля 2022 8:45

В Брянске двое злоумышленников украли сейф из холла многоквартирного дома

Таким способом они хотели добыть деньги на спиртное
Надежда ПЕТРУНИНА
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фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске двое злоумышленников украли сейф из холла многоквартирного дома. Он принадлежал региональной организации. На время ремонта сейф с документами выставили в холл рядом с дверью офиса. О пропаже сообщил сотрудник организации, который периодически проверял сохранность сейфа. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские через пару часов нашли подозреваемых в краже. Ими оказались 21-летний местный житель и его 45-летняя знакомая. Они проживали в этом самом доме. Злоумышленники вместе выпивали. И тут им не хватило денег на «продолжение банкета». Тогда молодому человеку с криминальным опытом пришла идея сдать тяжелый металлический сейф, «брошенный» кем-то в холле. Они одолжили деньги на грузовое такси и увезли сейф в ближайший пункт металлолома.

Полицейские изъяли сейф и вернули его на место.

- Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося, – говорят в правоохранительном ведомстве. – Решают вопрос о заведении уголовного дела на злоумышленников по статье «Кража».

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