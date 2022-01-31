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Общество31 января 2022 13:54

В Брянской области за неделю выловили больше 25 пьяных водителей

Произошло 179 ДТП с материальным ущербом
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области с 24 по 30 января выявили больше 25 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде. Зарегистрировали 179 ДТП с материальным ущербом, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Причем 18 автомобилистов отказались от медицинского освидетельствования. Шесть водителей повторно попались на нетрезвой езде. В отношении них решают вопрос о заведении уголовного дела.

Кроме того, автоинспекторы удалили с проезжей части 60 пьяных пешеходов. Больше 60 родителей были замечены в нарушении правил перевозки детей.

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