Жительница Стародубского района ударила в пах полицейского. На 35-летнюю женщину из деревни Меженики завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 12 октября прошлого года пьяная женщина. Не желая выполнять требования правоохранителя и чтобы избежать административной ответственности, ударила его в пах. Это причинило мужчине физическую боль.

- Суд приговорил виновную к трем месяцам и 10 дням лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание женщина будет в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

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