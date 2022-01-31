Паркуйтесь правильно!

Фото: АО "Чистая планета".

Водители мусоровозов пожаловались регоператору на брянских автохамов, которые регулярно оставляют свои машины у контейнерных площадок и препятствуют вывозу отходов.

Так, например, сегодня утром не смогли забрать мусор с двух контейнерных площадок, расположенных по адресам: проспект Московский, 146 и ул. Фокина, 95. Водители транспортных компаний-перевозчиков отходов прислали регоператору подтверждающие нарушения правил парковки фото и попросили направить заявление в адрес УГИБДД УМВД России по Брянской области, чтобы нерадивых автовладельцев привлекли к административной ответственности.

- К сожалению, несмотря на штрафы, брянские автовладельцы по-прежнему паркуют свои машины так, как удобно только им, и препятствуют работе перевозчиков отходов и подъезду специализированной техники к контейнерным площадкам. График вывоза нарушается, люди недовольны переполненными контейнерами. Получается замкнутый круг. Жители жалуются, по сути, на самих себя. Ведь это они перекрывают подъездной путь для спецтехники, – говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников. - Мы в очередной раз обращаемся ко всем владельцам транспортных средств: «Давайте будем взаимно вежливыми! Не мешайте работе перевозчиков, более внимательно относитесь к парковке личного транспорта, не оставляйте свои машины у контейнерных площадок и на узких проездах во дворах многоквартирных домов!»

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» просит автовладельцев и жителей этих домов с уважением относиться к работе водителей мусоровозов и не мешать им выполнять свою работу качественно и в соответствии с графиком.