Брянца за неуплату алиментов на полгода отправили на исправительные работы

Житель Суражского района с апреля по октябрь 2021 года не платил алименты на свою несовершеннолетнюю дочь. Задолженность составила 70 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- 35-летний мужчина нигде не работал и не состоял на учете в центре занятости населения в качестве безработного, - сообщают в надзорном ведомстве.

Суд приговорил неплательщика к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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