В Брянске с 24 по 30 января поймали 35 безмасочников. Межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего обошли 317 объектов, составили 22 протокола на продавцов и 13 – на покупателей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Проверки проводили и в выходные дни, 29 и 30 января. Обследовали 63 предприятия торговли. Выписали пять протоколов: два – продавцам и три -покупателям.

- С 31 января в Брянской области введен ряд ограничений для детей и подростков, - напоминают в мэрии. - Наряду с этим в регионе сохраняется масочный режим, контрольные проверки его соблюдения по-прежнему будут проходить в ежедневном режиме.

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