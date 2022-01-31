В Брянске с 1 февраля автоубс №1 продлят до 5-го микрорайона

В Брянске автобус №1 продлят до 5-го микрорайона. Изменения в схеме движения начнут действовать с 1 февраля, пишут в группе "Брянский автобус".

До этого автобус ходил до улицы Горбатова. Теперь он будет ездить по улице Романа Брянского.

Расписание движения автобуса №1 с 1 февраля 2022 года:

Набережная - 6:50, 7:22, 7:48, 8:15, 8:55, 9:25, 10:35, 11:39, 12:13, 13:15, 14:15, 14:33, 15:36, 16:15, 16:38, 17:10, 18:25 до Хлебокомбината, 19:20 до Хлебокомбината.

5-й микрорайон - 7:29, 8:07, 8:37, 9:39, 10:50, 11:25, 12:27, 13:10, 13:40, 14:48, 15:23, 15:50, 16:23, 16:58, 17:25, 18:33.

Время прохождения прошлой конечной на улице Горбатова - 6:10, 6:41, 7:06, 7:34, 8:14, 8:44, 9:46, 10:57, 11:32, 12:34, 13:17, 13:47, 14:55, 15:30, 15:57, 16:30, 17:05, 17:32, 18:40.