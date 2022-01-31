Жительницу брянского Суража задержали за убийство мужчины

Жительницу брянского города Сураж задержали по подозрению в убийстве. 32-летн.. женщзину арестовали, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 26 января подозреваемая находялась в гостях на улице Мглинской. Она поссорилась с еще одним гостем. И ударила его ножом в грудь. От ранения мужчина скончался на месте происшествия.

- Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство", - говорят в СКР. - Они провели осмотр места происшествия, зафиксировали обстановку и изъяли следы совершения преступления.