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Происшествия31 января 2022 9:33

Жительницу брянского Суража задержали за убийство мужчины

Преступление совершили 26 января
Марина АНТОНОВА
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Жительницу брянского города Сураж задержали по подозрению в убийстве. 32-летн.. женщзину арестовали, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 26 января подозреваемая находялась в гостях на улице Мглинской. Она поссорилась с еще одним гостем. И ударила его ножом в грудь. От ранения мужчина скончался на месте происшествия.

- Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство", - говорят в СКР. - Они провели осмотр места происшествия, зафиксировали обстановку и изъяли следы совершения преступления.

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