В Брянске 13 школьников участвуют в соревнованиях по моделям аэросаней

Фото: Ольга Приваленко/ «Брянская учительская газета».

В Брянске 30 января проходят областные соревнования по моделям аэросаней. В них участвуют 13 школьников до 17 лет включительно, сообщает «Брянская учительская газета».

Некоторые ребята соревнуются первый раз. Изготовленные ими модели проходят испытания на скорость по льду. Победит тот, чьи аэросани пробегут круг быстрее.

Соревнование эти проводят раз в год.В 2019 и 2021 годах их отменили из-за коронавируса.

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