Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 января 2022 13:45

В Брянске 13 школьников участвуют в соревнованиях по моделям аэросаней

Некоторые ребята проходят испытания впервые
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Ольга Приваленко/ «Брянская учительская газета».

Фото: Ольга Приваленко/ «Брянская учительская газета».

В Брянске 30 января проходят областные соревнования по моделям аэросаней. В них участвуют 13 школьников до 17 лет включительно, сообщает «Брянская учительская газета».

Некоторые ребята соревнуются первый раз. Изготовленные ими модели проходят испытания на скорость по льду. Победит тот, чьи аэросани пробегут круг быстрее.

Соревнование эти проводят раз в год.В 2019 и 2021 годах их отменили из-за коронавируса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

0