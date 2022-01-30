Фото: Управление лесами Брянской области.

В 2021 году в лесах Брянщины восстановили 3,2 тысячи гектаров деревьев. Об этом сообщают в Управлении лесами Брянской области.

Работы проводили в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

Соотношение площади восстановленных лесных насаждений и уничтоженных во время пожаров и вырубок составила 84%. Это на 15 % больше запланированного.

В прошлом году недобросовестные лесорубы причинили ущерб 13,6 миллиона рублей. Лесничие выписали 49 протоколов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»