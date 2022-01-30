В Брянской области трое врачей стали Заслуженными

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянской области трое врачей получили звание «Заслуженный врач Брянской области». Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области..

Первыми его удостоили врача-педиатра новозыбковской районной больницы Александру Полковникову, врача-психиатра областной психиатрической больницы Василия Мисива и врача-инфекциониста жуковской больницы Марию Синюто.

Почетное звание «Заслуженный врач Брянской области» учредили в прошлом году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»