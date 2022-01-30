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Общество30 января 2022 11:29

В Брянской области трое врачей стали Заслуженными

Почетное звание в регионе учредили в 2021 году
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянской области трое врачей получили звание «Заслуженный врач Брянской области». Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области..

Первыми его удостоили врача-педиатра новозыбковской районной больницы Александру Полковникову, врача-психиатра областной психиатрической больницы Василия Мисива и врача-инфекциониста жуковской больницы Марию Синюто.

Почетное звание «Заслуженный врач Брянской области» учредили в прошлом году.

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