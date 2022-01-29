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Общество29 января 2022 15:51

В Брянске росгвардейцы поздравили с юбилеем ветерана войск правопорядка

Галине Кулиной исполнилось 60 лет
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске сотрудники Росгвардии поздравили с 60-летним юбилеем ветерана войск правопорядка Галину Кулину. Больше 20 лет она отслужила в воинской части внутренних войск МВД России в Брянске. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

После выхода на пенсию она продолжала работать бухгалтером группы материальных средств.

Юбиляршу поздравили военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Брянской области, а также ее сослуживцы. Галине Вадимовне вручили цветы и памятный адрес. А также пожелали крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

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