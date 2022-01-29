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Общество29 января 2022 8:26

В Брянске в микрорайоне «Речной» жители сами залили каток

За дело взялись две девушки-активистки
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "ЖК Речной Брянск", vk.com.

Фото: "ЖК Речной Брянск", vk.com.

В Брянске в микрорайоне «Речной» жители сами залили каток. Об этом сообщают в соцсети в группе ВКонтакте.

Эта идея пришла двум девушкам-активисткам.

- Ругайте или хвалите - выбор ваш! - пишут они. - Конечно, лед неидеальный, мы в этом деле новички. Но факт есть факт.

Также они поблагодарили за помощь и других жителей микрорайона. Теперь молодежи и детям есть где весело и с пользой для здоровья провести время.

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