Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Красногорском районе легковушка врезалась в КАМАЗ. ДТП произошло 28 января около 11.00 на улице Советской в селе Перелазы. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21112 ехал со стороны улицы Советской. При выезде на дорогу Красная гора – Николаевка он не пропустил КАМАЗ, который двигался по главной дороге. На нем 61-летний мужчина направлялся со стороны поселка Красная гора в село Николаевка. Машины столкнулись.

- В ДТП 44-летний водитель автомобиля ВАЗ получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. - Его 55-летняя пассажирка - перелом левого луча в типичном месте со смещением. Их госпитализировали. С целью установления состояния опьянения у водителя автомобиля ВАЗ-21112 произвели забор биологических объектов.

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