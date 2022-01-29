Пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области борются с последствиями снегопада. В первую очередь освобождают из снежного плена подъезды к медучреждениям, школам. Детским садам и социально значимым объектам. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства. В районах коммунальным службой помогают сельхозпредприятия. Они делятся техникой.

Снегопад на Брянщину обрушился вечером 28 января. В Центральную Россию пришли циклоны «Надя» и «Мария».

В областном центре за неделю вывезли 9 тысяч 400 тонн снега. Задействовали 74 машины, расширяют трассы семь грейдеров, 14 тракторов освобождают от снега общественные территории, тротуары, пешеходные зоны.

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