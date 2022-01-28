Фото: "Брянск.News".

В Брянске осушили лужу на улице Медведева в Бежицком районе. В прошлом году на участке проложили ливневую канализацию. И впервые за пять лет у дома №56 есть дорога, сообщает «Брянск.News».

До этого зимой и в распутицу в луже застревали легковушки и даже машины скорой помощи. Пока коммунальщики от греха подальше не повесили знак "проезд запрещен". Весной 2021 года в луже поселились утки. И горожане предложили превратить местную "достопримечательность" в природный парк.

Ремонт улицы Медведева продолжился в этом году. Срок завершения работ по контракту - сентябрь 2022-го. Вокруг отремонтируют еще три улицы: переулок Металлистов, улицу Металлистов и улицу Молодой Гвардии.