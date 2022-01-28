В Брянске за неделю с автомобильных дорог вывезли 9400 тонн снега

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с автомобильных дорог за неделю вывезли 9400 тонн снега. Коммунальщики расширяли проезжую часть на основных улицах, где ходит общественный транспорт. Это улицы Красноармейская, Фокина, Димитрова, Никитина, Брянской Пролетарской дивизии, 22-го Съезда КПСС, 50-й Армии, Литейная, проспект Московский и другие.

Многие были сужены в полтора раза. На проспекте Московском местами оставалось две полосы для движения вместо трех. На улице Фокина больше недели участок дороги был шириной в полторы полосы.

Но вот на город обрушился новый1 снегопад. Синоптики обещают, что он будет идти три дня.

- 28 января в борьбе с осадками задействованы 74 единицы техники дорожного управления, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В посыпке улиц пескосоляной смесью задействованы 24 комбинированных дорожных машины. За прошедшую неделю было израсходовано 1 200 кубометров реагентов.