В Брянской области от коронавируса привились 634 350 жителей. Это данные с учетом ревакцинации, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На 26 января прививку сделали среди взрослого населения 68,5% от 80-процентного плана. Каждый день вакцинируются по три тысячи человек.

- Вакцина в регионе имеется в достаточном количестве, - говорят в правительстве. - Пункты вакцинации работают в штатном режиме.

В регионе начали прививать и детей от 12 лет. Первыми укол сделали воспитанники кадетской школы имени Валерия Шкурного.