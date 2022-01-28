В Брянской области подготовили 110 мест в больницах для детей с коронавирусом

В Брянской области подготовили 110 коек в больницах для детей, больных коронавирусом. 40 из них на данный момент работают на базе городской больницы №1. Еще 70 подготовили в госпитале на улице Советской. Он пока закрыт.

На 26 января в стационаре с коронавирусом находился 21 ребенок, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. На амбулаторном лечении - 492 несовершеннолетних.

С 31 января для детей вводятся новые ограничения. Они касаются кружков и спортивных секций. Большинство из них работать не будут.

В Брянской области детям с 12 до 17 лет можно сделать прививку от коронавируса.