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Общество28 января 2022 9:34

В Брянской области подготовили 110 мест в больницах для детей с коронавирусом

Пока госпитализирован 21 ребенок
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области подготовили 110 коек в больницах для детей, больных коронавирусом. 40 из них на данный момент работают на базе городской больницы №1. Еще 70 подготовили в госпитале на улице Советской. Он пока закрыт.

На 26 января в стационаре с коронавирусом находился 21 ребенок, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. На амбулаторном лечении - 492 несовершеннолетних.

С 31 января для детей вводятся новые ограничения. Они касаются кружков и спортивных секций. Большинство из них работать не будут.

В Брянской области детям с 12 до 17 лет можно сделать прививку от коронавируса.

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