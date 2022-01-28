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Общество28 января 2022 9:25

В Брянске появилось два автобуса с Wi-Fi

Встретить их можно на маршрутах №48 и №11
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Брянский автобус".

Фото: "Брянский автобус".

В Брянске появилось два автобуса с беспроводным интернетом. Встретить их можно на маршрутах №48 "Микрорайон Деснаград - Ходаринка" и №11 "Микрорайон Вокзальный - бульвар Щорса", пишут в группе "Брянский автобус".

Кстати, в Брянске и раньше пытались оборудовать общественный транспорт интернетом. Но дальше нескольких машин дело не пошло.

В 2013 году интеренет был в трех автобусах, в 2016-м - в четырех. В 2020 году Wi-Fi появился в двух автобусах №100, которые следуют до аэропорта.

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