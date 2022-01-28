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Общество28 января 2022 6:42

В Брянской области региональные дороги от снега чистят 158 машин

Трассы обрабатывают песком и солью круглосуточно
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области региональные дороги от снега чистят 158 единиц техники. Трассы посыпают песком и солью круглосуточно, сообщают в пресс-службе регионального управления автомобильных дорог.

- За минувшие сутки для обработки покрытия автодорог Брянской области регионального и межмуниципального значения было израсходовано 1743 тонны песко-соляной смеси, обработано 1423 км автодорог, - говорят в управлении.

От снега очистили 1097 километров дорог и 1429 километров обочин. Обработка и очистка проводится несколькими циклами.

Специализированная дорожная техника работает на дорогах региона и сейчас. В Брянской области прогнозируют в течение нескольких дней снег.

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