Брянская полиция предупреждает о новой уловке мошенников. Злоумышленники звонят пользователям от имени сотрудников портала «Госуслуги» и просят продиктовать код из СМС - якобы для активации или привязки QR-кода о вакцинации к профилю человека. С помощью этого кода они меняют пароль для входа в личный кабинет на портале. Об этом предупреждают в УМВД России по брянской области.

Как только преступники получат доступ к чужому профилю, они могут с легкостью оформить кредиты на имя владельца или продать его персональные данные на черном рынке другим аферистам.

Чтобы защитить свой профиль, полицейские советуют: добавить контрольный вопрос, установить дополнительную идентификацию с помощью СМС. Код из сообщения нужно будет вводить каждый раз при входе в свой аккаунт. И конечно же, держать данные в секрете: никому не сообщать логин, пароль, кодовое слово, а также коды из СМС от Госуслуг.

- Нередко аферисты присылают фишинговую ссылку на фальшивую страницу Госуслуг и просят там ввести конфиденциальные данные, - говорят в полиции. - Например, чтобы прикрепиться к поликлинике или получить денежную компенсацию. Легенда может быть любой. Никогда не переходите по ссылкам от незнакомцев и не выполняйте другие их инструкции. Настоящий адрес портала стоит закрепить в избранных, сохранить в списке нужных ссылок или каждый раз внимательно вводить его вручную.

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