Ёлки в палки!

фото: АО "Чистая планета".

Более 5 тысяч елок и сосен переработал региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области с начала января в рамках ежегодной акции по превращению новогодних деревьев в полезное сырье - «Елочный круговорот».

Несмотря на то, что большинство жителей областного центра уже вынесли из дома новогодние елки, экологическая акция по их переработке традиционно продлится до конца февраля:

- По сравнению с прошлым годом живых елок после этих январских праздников на контейнерных площадках стало меньше. Видимо, с каждым годом брянцы все больше отдают предпочтение искусственным. Все срубленные в декабре, отслужившие в праздники, а потом оставленные на контейнерных площадках хвойные новогодние деревья - елки, пихты и сосны перевозчики ТКО вывозят на мусоросортировочный комплекс, где регоператор АО «Чистая планета» измельчает деревья с помощью специальной установки - шредера. Такая утилизация елок позволяет не только снизить нагрузку на объекты размещения отходов, но и использовать древесные отходы с пользой. Так, полученную при переработке на шредере щепу мы раздаем местному населению Володарского района, которое держит лошадей. Измельченные древесные отходы они используют в качестве подстилки для скота. Также брянцы обращаются к нам за щепой, чтобы благоустроить свои газоны и другие приусадебные территории, - рассказала руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина.

Напоминаем, что акция «Елочный круговорот», которую ежегодно с конца января до конца февраля, проводит брянский региональный оператор АО «Чистая планета» направлена на сохранение окружающей среды Брянщины. Мы приглашаем всех жителей региона принять в ней участие и подарить новогодним елочкам вторую жизнь!