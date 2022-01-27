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Общество27 января 2022 18:08

В Брянске из-за коронавируса перенесли «Лыжню России»

Массовое соревнование намечали провести 12 февраля
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске из-за коронавируса перенесли «Лыжню России». Об этом в четверг, 27 января, сообщают в региональном управлении физической культуры и спорта.

Всероссийскую массовую лыжную гонку изначально планировали провести 12 февраля. Ее перенесли на неопределенный срок. Новую дату сообщат дополнительно.

В 2021 году «Лыжня России» состоялась, но из-за коронавируса к участию не допустили детей и подростков. А еще год назад, в 2020-м, соревнование отменили из-за отсутствия снега.

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