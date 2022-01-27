Брянские следователи провели урок мужества для кадетов школы Шкурного

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи провели урок мужества для кадетов школы Валерия Шкурного. Его посвятили 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Сотрудник следственного управления СК России по Брянской области провел урок мужества для кадетов седьмого взвода. Кадетам показали документальный фильм «Ленинград». По ходу показа следователь останавливался и рассказывал ребятам самых значимых событиях, происходивших в блокадном Ленинграде.

Также на уроке кадеты посмотрели видеоклип на песню «Я не был в блокаде». Стихи к ней написал председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин.

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