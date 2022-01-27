Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские Росгвардейцы почтили память лейтенанта Игоря Марченкова. 27 января кавалеру ордена Мужества старшему лейтенанту милиции из полнилось бы 53 года. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по брянской области.

Коллеги, сотрудники ОМОН посетили могилу героя.

- Благодаря героям, отдавшим свои жизни во славу Отечества, сегодня мы живем в мирной стране, - отметил заместитель командира отряда подполковник полиции Михаил Денисов. - . Их подвиг навсегда останется в наших сердцах.

Память сотрудника почтили минутой молчания, на могилу возложили цветы.

Напомним, 26 июня 2002 года группа под руководством старшего лейтенанта милиции Игоря Марченкова осуществляла боевое прикрытие колонны, которая следовала по маршруту Шатой — Серноводск. В 150 метрах от населенного пункта Дуба-Юрт Шалинского района на автодороге Шатой – Грозный разорвался радиоуправляемый фугас. Погибли два сотрудника УФСБ и сотрудник ОМОН младший инструктор-снайпер прапорщик милиции Сергей Глявин.

Через 11 дней, 6 июля 2002 года, старший лейтенант милиции Игорь Марченков умер во Владикавказском военном госпитале. Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2002 года Марченков Игорь Иванович награжден орденом Мужества (посмертно). Приказом министра внутренних дел России от 17 сентября 2004 года №577 старший лейтенант милиции Марченков Игорь Иванович зачислен навечно в списки личного состава ОМОН при УВД Брянской области.

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